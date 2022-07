Training für die "Berufs-WM"

Bereits zum 46. Mal finden heuer im November die "WorldSkills-Berufsweltmeisterschaften" statt. 46 junge Talente, die laut Wettbewerbsvorgaben nicht älter als 22 Jahre sein dürfen, vertreten heuer die Republik. Vergangene Woche kamen sie in der Bauakademie in Steyregg zu einem Teambuilding-Workshop zusammen, um bei gemeinsamen Aktivitäten den Zusammenhalt zu stärken – beim Klettertraining, bei "Highland-Games" oder einfach beim gemeinsamen Kochen am Abend.

Denn obwohl sie alle in unterschiedlichen Bewerben in verschiedenen Ländern antreten werden, sollen sich die österreichischen Teilnehmer laut Josef Herk gegenseitig Mut machen. "Sie werden spüren, dass eine ganze Skills-Nation ihnen die Daumen hält", sagt der Präsident des Vereins Skills Austria.

Weil der ursprüngliche Austragungsort Shanghai absagen musste, finden die Bewerbe heuer erstmals über den ganzen Globus verteilt in den Teilnehmerländern statt – auch in Österreich. Sieben Berufsgruppen werden im November im Messezentrum Salzburg um Medaillen kämpfen.

Für acht Teilnehmer wird die WM damit ein "Heimspiel" sein. Die übrigen werden zu den jeweiligen Austragungsorten reisen, zum Beispiel nach Japan. Insgesamt 1400 Teilnehmer aus mehr als 60 Berufsgruppen messen sich heuer in ihren professionellen Fähigkeiten. Ziel der Veranstaltung ist es, junge Fachkräfte zu fördern und neue Wege in der Berufsausbildung zu beschreiten.