Trainieren, Organisieren, Servieren: Die vielen Gesichter des Ehrenamts

LINZ. Sie stehen nicht in der ersten Reihe. Aber die Fäden, die sie im Hintergrund ziehen, halten das Vereinsnetz zusammen. 200.000 Ehrenamtliche arbeiten in Oberösterreich. Oft täglich und immer mit großer Begeisterung.

Wie Leopold Krempl, liebevoll "Poidi" gerufen, der bei der Sportunion Neumarkt auch als stellvertretender Sektionsleiter noch in die Fußballdress schlüpft, wenn Not am Mann ist. Alter? Spielt keine Rolle. Oder Gottfried Pöschl, der bereits im vergangenen Jahr von seinen Freunden in die obersten Ränge der Ehrenamtswahl befördert wurde. Wenig verwunderlich, gelang es ihm doch in seinen 21 Jahren als Obmann der ASKÖ Freinberg eine Stocksporthalle im Ort entstehen zu lassen.

Onlinevoting bis 30. September

Susi Mayr, die "Powerfrau" der ASKÖ Pötting lässt Kinder und Erwachsene im Fitnesstraining schwitzen und für den Rugby-Sport in Linz ist die "Energie, Leidenschaft und der Einsatz" von Trainer Michael Hehenberger "unverzichtbar."

Es gibt so viele, die den Titel "Ehrenamtlicher des Jahres" verdient hätten. Wer diesen Titel Mitte Oktober verliehen bekommt, entscheiden Sie. Noch bis Ende September können Sie unter nachrichten.at/ehrenamt täglich Ihre Stimmen abgeben. Jeder Bezirkssieger erhält 1000 Euro, für die drei Bezirkssieger mit den meisten Stimmen gibt es 250, 500 und 100 Euro obendrauf. Besonders fleißig beim Stimmen sammeln waren bislang die Unterstützer von Nikolaus Bindeus. Nach dem Wegfall der Sektion Fußball hauchte der 52-Jährige seiner Union Helfenberg mit einem renovierten Klubhaus neues Leben ein. Im Bezirk Vöcklabruck führt Johann Six vom Tennisclub Aurach, in Eferding hat Florian Doppelhammer von der Judo Union Dymanic One die Nase vorn. Auch Theresa Stöbich vom Wassersportverein Ottensheim schwimmt derzeit auf der Erfolgswelle. (geg)

