Tragödie im Innviertel: Kleinkind von Schulbus überfahren

Der tragische Unfall ist in der Gemeinde Höhnhart in der Nähe einer Landwirtschaft passiert. Wie die OÖN erfuhren, dürfte das Kind, es handelt sich dem Vernehmen nach um einen eineinhalb Jahre alten Buben, in einem unbeobachteten Moment in der Nähe der Fahrbahn gespielt haben.

Das Kind dürfte dabei vor den Schülertransporter gelaufen und überrollt worden sein. Rettung und Notarzt waren rasch zur Stelle, es gelang den Helfern aber leider nicht mehr, den Buben zu reanimieren.