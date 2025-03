Tragödie auf Baustelle in Gampern: Firmenchef (60) und Arbeiter (40) starben beim Versuch zu helfen

Wie berichtet, waren am Montag zwei Männer im Alter von 40 und 60 Jahren verschüttet und in den Erdmassen ums Leben gekommen. Einer der Verunglückten ist Robert Rauchenecker, Geschäftsführer einer Innviertler Baufirma. "Er hat sich sehr dafür eingesetzt, dass am Land leistbarer Wohnraum für Jungfamilien entsteht", sagt Stefan Majer (VP), Bürgermeister der 670-Einwohner-Gemeinde Peterskirchen im Bezirk Ried. Dort hatte sich Rauchenecker mit seiner Familie selbst ein Zuhause geschaffen. Seine