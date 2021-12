Tragischer Unfall vor Weihnachten: 31-Jähriger kam ums Leben

Zu einem besonders schmerzvollen Einsatz kurz vor Weihnachten musste am Mittwoch die Freiwillige Feuerwehr Mining im Bezirk Braunau ausrücken. Im Gemeindegebiet von St. Peter am Hart war es gegen 22.30 Uhr zu einem schweren Unfall gekommen. Eine 26-jährige Autofahrerin mit rumänischer Staatsbürgerschaft setzte auf der B148 zu einem Überholmanöver an, dürfte dabei jedoch den Gegenverkehr übersehen haben.

Ein 29-jähriger Autofahrer, dem das Auto der 26-Jährigen entgegenkam, konnte noch ausweichen, indem er das Steuer seines Fahrzeugs verriss und über eine Böschung fuhr. Er wurde dabei leicht verletzt.

Hinter dem 29-Jährigen fuhr Andreas S. aus Mining, ein Ausweichen war nicht mehr möglich. Es kam zu einer Frontalkollision. Die Fahrzeuge wurden durch die Wucht des Aufpralls von der Fahrbahn geschleudert. Nachkommende Autofahrer alarmierten die Rettungskräfte, Andreas S. erlag jedoch noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen.

Unter den Einsatzkräften, die zu dem Unfall gerufen wurden, waren auch Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Mining. "Andreas war als Jugendlicher bei der Feuerwehrjugend im Ort, wir haben ihn alle gekannt", sagt Minings Bürgermeister Josef Zechmeister, der selbst Mitglied der Ortsgruppe der freiwilligen Feuerwehr ist.

Der Vater des Verstorbenen, ebenfalls Feuerwehrmann, sei selbst schon im Zeughaus gewesen. Er habe versucht, seinen Sohn am Handy zu erreichen, weil er wusste, dass dieser mit dem Auto unterwegs war. "Als er ihn nicht erreicht hat, ist er nicht zum Einsatz mitgefahren", sagt Zechmeister.

Im Ort herrsche tiefe Betroffenheit. "Die Familie ist sehr verwurzelt, und in einer Gemeinde wie Mining kennt natürlich jeder jeden. Es ist immer tragisch, wenn ein so junger Mensch plötzlich stirbt. Unter diesen Umständen und zu dieser Jahreszeit schmerzt es ganz besonders", sagt Zechmeister.

Die 26-Jährige und ihr ebenfalls aus Rumänien stammender, 42 Jahre alter Beifahrer wurden ins Klinikum Braunau gebracht. Sie seien beide schwer verletzt worden, befänden sich aber nicht in Lebensgefahr, erklärte gestern ein Sprecher des Spitals.