Tragischer Motorradunfall: Mondseer starb vor den Augen seines Bruders

Tragischer Unfall in St. Lorenz: Vor den Augen seines Bruders ist ein Motorradfahrer so schwer gestürzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Die beiden Männer hatten am Samstag eine Ausfahrt unternommen. Gegen 14.35 Uhr, als sie von Mondsee Richtung Scharfling unterwegs waren, kam es zu dem folgenschweren Sturz.

In einer leichten Linkskurve geriet der 54-Jährige mit seinem Motorrad auf den rechten Straßenrand, verlor die Kontrolle und stürzte. Sein 54-jähriger Bruder, der hinter ihm gefahren war, eilte zu Hilfe und wurde unterstützt von weiteren, unbeteiligten Personen. Der Mondseer hatte allerdings so schwere Verletzungen erlitten, dass er noch an der Unglücksstelle verstarb, teilte die Polizei am Samstag mit.

