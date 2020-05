Tragischer Unfall in Gosau: Motorradfahrer starb vor den Augen seiner Familie

Ein 51-jähriger Motorradfahrer aus dem Bezirk Hallein hat einen Sturz auf der Pass Gschütt Straße nicht überlebt. Seine Angehörigen, die dem Salzburger mit dem Auto gefolgt waren, hatten noch versucht, ihn zu reanimieren, konnten aber nichts mehr für ihn tun.

Zu dem tragischen Unfall ist es gegen 15.40 Uhr gekommen. Laut Angaben der Polizei war auch der Stiefsohn des Verstorbenen mit einem Motorrad unterwegs, vier weitere Familienmitglieder saßen im Auto. Die Familie fuhr Richtung Hallstatt, als der 51-jährige Familienvater in einer leichten Linkskurve stürzte, gegen eine Leitschiene prallte und regungslos liegen blieb.

Die Angehörigen kamen ihm sofort zu Hilfe und begannen mit der Wiederbelebung. Der Mann hat jedoch so schwere Verletzungen erlitten, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen, heißt es in der Aussendung der Polizei.

Die B166 musste für 45 Minuten total gesperrt werden.

