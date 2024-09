Tragischer Unfall bei Waldarbeiten: Baum erschlug Traktorfahrer im Innviertel

Am späten Dienstagnachmittag führte ein 33-jähriger Mann in Neukirchen an der Enknach mit seinem Harvester Waldarbeiten auf seinem Grundstück durch. Gegen 19 Uhr kam ein 59-jähriger Bekannter mit einem Traktor dazu, um gemeinsam mit dem 33-Jährigen weitere Arbeiten zu erledigen. Die beiden vereinbarten, dass der 33-Jährige noch eine letzte Fichte fällen würde, bevor sie gemeinsam weitermachen.

Während der 33-Jährige die Fichte mit dem Harvester zu Boden brachte, näherte sich der 59-Jährige mit seinem Traktor. Der 33-Jährige versuchte noch, die Fallrichtung des Baumes zu ändern, doch es war zu spät. Die Fichte fiel auf die Fahrerkabine des Traktors und verletzte den 59-Jährigen tödlich.

