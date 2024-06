Tragischer Badeunfall: 19-Jähriger in Goldwörther Badesee ertrunken

Bei sommerlichen Temperaturen hatte sich neben hunderten anderen Badegästen gegen 14 Uhr auch eine sechsköpfige Gruppe aus dem Iran zum Goldwörther Badesee aufgemacht. Die Linzer Familie hatte vor, gemeinsam mit ihren Freunden am südwestlichen Ufer zu campieren.

Zu dem tödlichen Unfall kam es in den Abendstunden gegen 20 Uhr. In der Mitte des Sees befand sich eine, mit einem großen Stein am Grund befestigte Schwimminsel. Diese wollte ein 19-Jähriger aus der Gruppe ans Ufer bringen. Er schwamm auf die Insel, löste die Verankerung, zog den Stein auf die Insel und sprang ins Wasser. Dann versuchte er, die schwere Insel schwimmend ans Ufer zu schieben.

Abschleppseil um Hüfte gebunden

Der Versuch scheiterte, die Insel war zu schwer. Wieder am Ufer angekommen, präsentierte er eine neue - folgenschwere - Idee: Die Schwimminsel sollte mittels Abschleppseil ans Ufer gezogen werden. Gesagt, getan. Die 38-jährige Mutter des Burschen brachte das Seil aus dem Pkw. Der 19-Jährige band es sich um die Hüfte.

Nachdem er ungefähr sechs Meter in Richtung seines Zieles geschwommen war, schrie er laut Polizei aber plötzlich laut um Hilfe. Der 19-Jährige ging relativ schnell unter.

Sein 45-jähriger Vater und ein 37-jähriger Bekannter eilten sofort ins Wasser, konnten den Burschen jedoch nicht mehr finden.

Taucher der Freiwilligen Feuerwehr konnten den 19-Jährigen nur noch tot aus dem Wasser bergen.

Ging noch einmal gut aus: Wieder Aufregung im Freibad Laakirchen - Mutter und Sohn beinahe ertrunken

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.