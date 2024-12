Tourismusschulen haben Corona-Einbruch verkraftet

Vor rund vier Jahren wusste Direktorin Eva Aigner nicht, ob sie die BBS Weyer überhaupt aufsperren kann. Durch die Corona-Pandemie brachen die Anmeldezahlen an Tourismusschulen in Oberösterreich ein. Heute ist das Interesse am Kochen, Cocktailmixen und Servieren zurück. "Heuer haben 165 neue Schüler bei uns begonnen", sagt Direktor Herbert Panholzer. Für die Bad Leonfeldner Tourismusschulen ist das ein deutliches Plus im Vergleich zu den Vorjahren.