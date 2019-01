Tourismus reagiert: Ein Runder Tisch soll die Wogen am Pyhrnpass glätten

SPITAL AM PYHRN. Lösung für Tourengeher-Parkplätze wird Mitte Februar in Spital am Pyhrn ausgearbeitet.

Die Tour auf den Angerkogel ist wegen ungeräumter Parkplätze derzeit nur erschwert möglich. Bild: Peham

Es dauerte nicht einmal 24 Stunden. Am Sonntag kündigte Marie-Louise Schnurpfeil, Geschäftsführerin des Pyhrn-Priel-Tourismus, im Gespräch mit den OÖNachrichten an, den offenen Dialog mit allen Beteiligten zu suchen, um die Wogen am Pyhrnpass zu glätten. Gestern Vormittag flatterte bei Alpenverein, Naturfreunden, Straßenmeisterei und Grundstückseigentümern eine Mail in das Postfach. Betreff: "Gesprächsrunde".

Wie berichtet, haben die Bundesforste der Straßenmeisterei untersagt, die Parkplätze für Tourengeher am Pyhrnpass zu räumen. Grund sei der "ausufernde Massentourismus" mit Folgen für Wälder und Tiere. Die Kritik der Tourengeher traf neben den Bundesforsten auch den Tourismus. Man fühle sich in der Region nicht mehr willkommen.

Kaum Alternativen

Mitte Februar wird in Spital am Pyhrn deshalb ein groß angelegter Runder Tisch stattfinden, bei dem auch Themen weit über den Tellerrand der Region hinaus debattiert werden sollen. "Wir sind alle in ein großes System eingebettet und müssen jetzt miteinander und nicht mehr übereinander reden", sagt Schnurpfeil. Auch eine einheitliche Regelung für ganz Oberösterreich sei in Zukunft denkbar.

Thomas Poltura, Vorstand des oberösterreichischen Alpenvereins, ist bereit, in dieser Gesprächsrunde Kompromisse einzugehen. "Wir können auf jeden Fall über ausgewiesene Ruhezonen sprechen. Ich werde mich auch nicht gegen neue Beschilderungen wehren. Aber das muss so passieren, dass es für die Sportler auch akzeptabel ist", sagt Poltura. Es sei jedenfalls nicht zielführend, großflächige Verbotszonen zu schaffen.

Ob bereits für diesen Winter eine Einigung erzielt werden kann, sei aber fraglich. Darum suchen alpine Vereine gemeinsam mit Tourengehern fieberhaft nach Alternativen. Viele gibt es allerdings nicht. Denn auch der öffentliche Verkehr bleibt am winterlichen Pyhrnpass auf der Strecke. Am Sonntag gibt es im Winter keinen Busverkehr zwischen Spital und Liezen. Am Samstag verkehrt der Bus zwischen Spital und dem Pyhrnpass zweimal (9.33 Uhr und 13.47 Uhr). Retour zum Hauptplatz in Spital geht es nur um 12.39 Uhr.

Derzeit werde von der Straßenmeisterei Kirchdorf geprüft, ob das Privatgrundstück von Ewald Ofner, der, wie berichtet, einen Großteil seiner Fläche am Pyhrnpass für Tourengeher zur Verfügung stellen will, wieder geräumt werden darf. "Wir sind aber grundsätzlich immer bereit, der Region zu helfen", sagt Dienststellenleiter Raphael Gittmaier.

Erhebliche Lawinengefahr

Derzeit ist es für Tourengeher aber ohnehin nicht ratsam, große Schwünge über der Waldgrenze zu ziehen. Die Lawinengefahr ist dort durch starken Wind und Neuschnee wieder auf "erheblich" (Warnstufe 3) angestiegen. Daran wird sich auch in den kommenden Tagen nichts ändern.

