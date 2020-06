Die Ampeln sind rot. Wer nach Hallstatt will, muss zu Fuß gehen. Oder eines der Taxis nehmen, die am Straßenrand warten. Denn die Parkplätze sind längst ausgelastet. Ein normaler Freitagvormittag. Die Touristen sind zurückgekehrt, in den Weltkulturerbe-Ort unter dem Dachstein. Und trotzdem ist es ruhiger geworden.