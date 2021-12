Tourismus: Fahren auf Sicht beim Start in eine sehr schwierige Saison

Omikron, jene Corona-Virus-Variante, die schon in anderen EU-Ländern zu neuerlichen Lockdowns und Verwerfungen führt, ist es, die auch den heimischen Tourismus- und Freizeitbetrieben das Leben schwer macht. Gerade erst durften Wirtshäuser und Hotels wieder aufsperren, (am 17. Dezember endete in Oberösterreich der Lockdown) und schon gibt es die Befürchtung, dass Mitte Jänner das nächste große Zusperren ins Haus stehen könnte. „Es wird eine sehr schwierige Saison werden“, in der auch im Tourismus Flexibilität und kurzfristiges Reagieren gefragt sein werde. „Es wird ein Fahren auf Sicht“, sagte Achleitner. Ob allerdings tatsächlich ein neuerlicher Lockdown unabdingbar sein werde, sei alles andere als fix.

Also das Positive in den Vordergrund stellen. Fix ist, dass in sehr vielen Häusern, wo es üblicherweise so kurz vor Weihnachten und Silvester keine Chance auf freie Zimmer gibt, heuer noch solche zu haben sind.. Denn die Gäste planen ihre Winterurlaub sehr kurzfristig in Zeiten, wo vieles in der Schwebe ist. „Da wird am Vortag angerufen, ob morgen noch ein Zimmer frei ist“, sagte Andreas Winkelhofer, Chef des Oberösterreich Tourismus. Er ist so wie Achleitner zuversichtlich, dass „trotz aller Herausforderungen“ eine gute Saison möglich sei. Die Tatsache, dass vergangenen Sommer die Nächtigungszahlen steil nach oben gegangen sind, stimme optimistisch. „Vor allem in den Monaten Juli, August, September und Oktober waren wir nahe an den Zahlen von vor der Krise“, sagte Winkelhofer.



„Die Leute sehnen sich nach Freizeiterlebnissen in der Natur. Sie haben das Bedürfnis, etwas für die Seele zu tun.“ Und wenn dies, so wie jetzt wieder möglich sei, „ist der Zuspruch sehr schnell wieder da“, sagte Achleitner.

Und Robert Seeber, der Bundesspartenobmann für Tourismus und Freizeitwirtschaft betonte einmal mehr, dass in den Betrieben alles für einen sicheren Urlaub getan werde. Die geltenden 2G-Regeln würden in allen Betrieben (“bis auf ein paar wenige schwarze Schafe“) konsequent kontrolliert.