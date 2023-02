Tourengeher stürzte acht Meter tief in Doline

In diesen senkrechten Schacht stürzte der Tourengeher.

Plötzlich verlor er den Boden unter den Füßen: Bei einer Skitour auf die Stumpfmauer im Grenzgebiet zwischen Ober-und Niederösterreich verletzte sich ein 55-Jähriger aus dem Bezirk Amstetten schwer.

Der Mann war von Hollenstein an der Ybbs in Richtung Stumpfmauer aufgebrochen. Große Teile der Tour sind dicht bewaldet, der Gipfelhang selbst zwar steil, aber ohne große Schwierigkeiten befahrbar.

Unmittelbar unter dem Gipfel stürzte der 55-Jährige rund acht Meter tief in eine Doline. Eine Rettung aus der Luft war zunächst nicht möglich, Bergrettungen aus Hollenstein, Göstling, Waidhofen und Losenstein bereiteten sich auf einen terrestrischen Abtransport vor. Der Rettungshubschrauber Christophorus 15 konnte in einem Wetterfenster schließlich acht Bergretter zur Unfallstelle fliegen. Der 55-Jährige wurde mittels Seil und Mannschaftszug aus dem senkrechten Schacht befreit und in das Krankenhaus Amstetten gebracht.

"Das Loch war sehr klein und irrsinnig schwer zu sehen. Zum Glück ist der Unfall verhältnismäßig glimpflich ausgegangen. Die Sturzhöhe ist beträchtlich", sagt Simon Sonnleitner, Leiter des Bergrettungsdienstes Steyr/Losenstein, der mit acht Mann im Einsatz war.

