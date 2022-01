Tourenbeschreibung aus dem Internet: Trio verirrte sich am Zwillingskogel

Der 26-jährige Mann, seine 22-jährige Freundin und seine Schwester waren unterkühlt, als die Bergretter bei ihnen eintrafen. Die 22-Jährige war auch bereits gestürzt, berichtete die Bergrettung Grünau am Montag.

Computerübersetzung und Dolmetscher

Das nicht entsprechend ausgerüstete Trio alarmierte die Helfer um 16.50 Uhr, diese seilten sich vom Jagersteig zu den auf 990 Höhenmeter Festsitzenden ab. Zur Kommunikation mit den in Österreich arbeitenden Ungarn waren Computerübersetzung und eine Dolmetscherin am Telefon nötig, so die Bergrettung. Alle drei konnten schließlich seilgesichert nach oben steigen, wurden mit Tee aufgewärmt, mit trockener Kleidung ausgestattet und über den Steig zur Forststraße geleitet.

Tour in Onlineforum gefunden

Nach einer Untersuchung durch einen Arzt wurden sie ins Bergrettungsheim gebracht und fuhren weiter in ihr Quartier in Scharnstein. Die Bergrettung - mit 22 Mann im Einsatz - wies darauf hin, dass unweit der Stelle erst im Spätwinter 2021 eine Bergsteigerin tödlich abgestürzt war. Beschreibungen aus Onlineforen dürften auf den nicht markierten Steig geführt haben, der durch Wildwechsel und etwas Schnee gerade beim Abstieg oft nicht gut zu erkennen sei. Gute Ausrüstung sei vor allem im Winter unerlässlich.

Einsatzreiches Wochenende

Für die Bergrettung Grünau war es der dritte Einsatz an diesem Wochenende. Am Samstag rückten die Helfer am Kasberg aus, nachdem eine Tourengeherin bei der Abfahrt gestürzt war, am Sonntag galt es eine Wanderin auf einem unmarkierten Steig nahe des Almsees zu retten.