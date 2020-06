Totes Baby in Freistadt: Noch keine Spur zur Mutter

Noch keine Spur gibt es zur Mutter jenes toten Babys, das am Freitagabend in einem Teich in Freistadt gefunden wurde. Es seien vereinzelt Hinweise aus der Bevölkerung beim Landeskriminalamt Oberösterreich eingegangen, diese müssten noch ausgewertet werden, erklärte ein Sprecher der Landespolizeidirektion am Sonntag.

Spaziergänger fand totes Baby in Teich REISTADT. Schrecklicher Fund in Freistadt: Ein Spaziergänger hat Freitagabend im Pregartenteich eine Babyleiche entdeckt.

Polizei bittet um Hinweise

Zudem sammeln die Ermittler auch noch die Hinweise, die bei den Polizeidienststellen eingegangen sind. Die Exekutive hat gestern Zeugen gebeten, sich beim Landeskriminalamt Oberösterreich unter der Telefonnummer 059133-403144 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Obduktion am Montag

Ein 40-jähriger Spaziergänger hatte die Leiche in dem Fischteich entdeckt - die OÖNachrichten haben ausführlich über den schrecklichen Fund in Freistadt berichtet.

Die Ermittler erhoffen sich auch neue Erkenntnisse zu dem Fall von der Obduktion, die von der Staatsanwaltschaft angeordnet worden war und morgen, Montag, geplant ist. Dann könnte auch die Todesursache feststehen.

Lokalisierung: Der Fundort befindet sich in der Nähe des Brauhauses Freistadt und der BHAK und HTL

