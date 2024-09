Toter bei Frontalkollision in Helpfau-Uttendorf

Kurz vor 23 Uhr wurden die Feuerwehren Uttendorf und Mauerkirchen zur Unfallstelle auf der B142 alarmiert. Auf Höhe Reichsdorf waren zwischen Uttendorf und Mauerkirchen drei Fahrzeuge aus noch unbekannter Ursache zusammengestoßen. Für einen Insassen kam jede Hilfe zu spät, vier weitere Personen wurden bei dem Unfall verletzt. Gegen 23:30 Uhr wurde auch noch die Feuerwehr Braunau nachalarmiert.

Auf Gegenfahrbahn geraten

Ein 37-Jähriger aus dem Bezirk Braunau war mit seinem Pkw von Mauerkirchen kommend Richtung Uttendorf gefahren. Auf Höhe der Ortschaft Reichsdorf dürfte der Mann auf die Gegenfahrbahn geraten sein. Das Fahrzeug prallte frontal gegen das entgegenkommende Auto eines 27-jährigen Rumänen aus dem Bezirk Ried. Mit diesem war ein 40-jähriger Deutscher als Beifahrer unterwegs. Der Wagen des 37-Jährigen wurde bei dem Zusammenstoß in einen Straßengraben geschleudert.

Hinter dem 27-Jährigen war ein 30-jähriger Bosnier aus dem Bezirk Braunau gefahren, auf dem Beifahrersitz saß ein 33-Jähriger aus dem Bezirk Braunau. Auch der 30-Jährige konnte sein Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig anhalten und prallte damit gegen das Heck des Autos des Rumänen.

Beifahrer starb

De 27-Jährige und sein Beifahrer (40) wurden eingeklemmt und mussten von den Einsatzkräften befreit werden. Der 40-Jährige wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Der 27-Jährige wurde schwer verletzt in das Krankenhaus nach Braunau gebracht.

Der 37-Jährige musste ebenfalls aus dem Fahrzeugwrack befreit werden. Er wurde mit schweren Verletzungen in das Krankenhaus Altötting gebracht.

Auch der Bosnier und sein Beifahrer wurden bei dem Unfall verletzt, sie konnten aber selbst aus dem Auto aussteigen. Die beiden wurden ebenfalls in das Braunauer Spital gebracht.

Lokalisierung: Reichsdorf (Gemeinde Helpfau-Uttendorf):

