Tote Rehkitze: Landwirt aus Eidenberg steht heute vor Gericht

Der Landwirt und FPÖ-Kommunalpolitiker aus Eidenberg (Bezirk Urfahr-Umgebung) soll im Juni eine von ihm gepachtete Wiese gemäht haben, obwohl ihn örtliche Jäger warnten, dass Rehkitze versteckt im hohen Gras liegen dürften.

Die OÖN haben berichtet: 6 Rehkitze getötet: Anzeige gegen Mühlviertler Landwirt

Am 9. und 10. Juni fanden die Jäger auf der gemähten Wiese dann die Überreste von zwei toten Kitzen im Alter von zwei bis drei Wochen. Zwei weitere waren so schwer verletzt, dass sie an Ort und Stelle erschossen werden mussten. Am Tag darauf wurden erneut zwei tote Rehjunge auf einem Komposthaufen ganz in der Nähe entdeckt.

Dem 57-Jährigen wird Tierquälerei und schwerer Eingriff in ein fremdes Jagd- und Fischereirecht vorgeworfen. Dem Beschuldigten droht eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren.

Dieser Artikel wird aktualisiert, sobald Neues vom Prozess bekannt ist.

