Totalsperre der B3 bei Mauthausen nach schwerem Motorradunfall

Ein 45-jähriger Linzer war am Mittwochabend gegen 18 Uhr mit dem Auto von Perg kommend in Richtung Langenstein unterwegs. Hinter ihm fuhr ein 36-jähriger Motorradfahrer aus dem Bezirk Perg. In der Nähe des Kreuzungsbereichs der B3 mit der L 1411 im Ortsgebiet Mauthausen setzte der Pkw-Fahrer zum Überholen eines vor ihm fahrenden Fahrzeuges an. Gleichzeitig begann auch der Motorradfahrer einen Überholvorgang - dies führte beinahe zu einer seitlichen Kollision. Infolge des Manövers geriet der Motorradfahrer ins Schleudern, stürzte von seinem Motorrad und rutschte etwa 30 Meter in Richtung einer Leitschiene, wo er schließlich in der angrenzenden Böschung liegen blieb.

Bild: TEAM FOTOKERSCHI.AT / BRANDSTÄTTER

Die Rettungskräfte leisteten Erstmaßnahmen und der schwer verletzte Motorradfahrer wurde vom Notarzt versorgt. Schließlich wurde er mit dem Notarzthubschrauber "Christophorus 10" ins Krankenhaus geflogen.

Rotes Kreuz, Notarzthubschrauber, Polizei und 2 Feuerwehren standen im Einsatz, um dem gestürzten Motorradlenker zu Hilfe zu kommen und die Fahrbahn zu säubern. Die B3 musste für die Unfallaufnahme und Erstmaßnahmen etwa 2 Stunden lang gesperrt werden, was eine lokale Umleitung erforderlich machte.

