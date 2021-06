Totalsperre: Ansturm auf Feldkirchner Badeseen brachte Verkehr zum Erliegen

Temperaturen von über 30 Grad haben am Wochenende zu einem Massenansturm auf Oberösterreichs Seen geführt. Am Ausee in Asten (Bezirk Linz-Land) haben tausende Badegäste die Anlage an ihre Kapazitätsgrenze gebracht, was eine Zufahrtssperre notwendig machte.

Gleiches hat sich am Nachmittag an den Feldkirchner Badeseen (Bezirk Urfahr-Umgebung) abgespielt. Gegen 15 Uhr wurde die Polizei in Ottensheim über ein totales Verkehrschaos informiert. Ausgelöst durch jene, die einen Parkplatz beim See suchten, und andere, die wegfahren wollten. Auch der Feldkirchner Bürgermeister, der sich selbst am Gelände befand, schlug Alarm.

Die Polizisten mussten handeln. Um das massive Verkehrsaufkommen zu beruhigen, wurde die Hauptzufahrt komplett gesperrt. Laut Bürgermeister sei der neu geschaffene Parkplatzbereich "Seeseitn - Jetlake" durch Parkplatzsuchende, teilweise aber auch durch Falschparker, total zum Erliegen gekommen.

Eineinhalb Stunden später hatte sich die Lage beruhigt und die Totalsperre konnte wieder aufgehoben werden.

Auch die Feldkirchner Badeseen locken mit angenehmen Temperaturen - plus 23 Grad werden hier aktuell gemessen. Bild: VOLKER WEIHBOLD

Prognose: Es bleibt sommerlich - aber die extreme Hitze geht vorbei. Einen Wetterbericht für die kommenden Tage lesen Sie hier.

Die schönsten Badeplätze im Land: Auf der Suche nach Abkühlung haben die OÖN für Sie die schönsten Flussbäder und Badetümpel zwischen Inn und Enns ausgewählt.