Totale Mondfinsternis für Frühaufsteher am Montag

LINZ. Ab 4.34 Uhr tritt der Mond in den Kernschatten der Erde ein.

Die nächste totale Finsternis über Österreich ist am 31. 12. 2028. Bild: REUTERS

Diese Gelegenheit wird es in Österreich beinahe zehn Jahre lang nicht mehr geben: Am Montag ist – bei gutem Wetter – in den frühen Morgenstunden eine totale Mondfinsternis über dem Bundesgebiet zu beobachten. Die nächste totale Mondfinsternis, die von Österreich aus sichtbar ist, findet erst am Silvesterabend 2028 statt.

Frühaufsteher können ab 4.34 Uhr beobachten, wie der Mond beginnt, in den Kernschatten der Erde einzutreten. Um 5.41 Uhr startet die totale Verfinsterung. Sie wird rund eine Stunde lang anhalten. Hilfsmittel sind für die Beobachtung keine notwendig. "Bei gutem Wetter wird die Mondfinsternis mit bloßem Auge gut wahrnehmbar sein", sagt Günther Martello, Leiter der Kepler-Sternwarte Linz.

Von der Sonne abgeschirmt

Eine Mondfinsternis ereignet sich, wenn Sonne, Erde und Mond auf einer Linie stehen und der Schatten der von der Sonne beleuchteten Erde auf den Mond fällt. Tritt der Mond in den Kernschatten der Erde, wird er von den direkten Sonnenstrahlen völlig abgeschirmt. Im Halbschatten erreicht immer noch ein Teil des Sonnenlichts den Mond. Daher ist am Montag um 3.35 Uhr der Eintritt des Mondes in den Halbschatten der Erde nicht wahrnehmbar. Eine leichte Verfinsterung des Erdtrabanten können geübte Beobachter erst ab etwa 4 Uhr sehen. Zu dieser Zeit steht der Mond noch einigermaßen hoch im Westen. Die Morgendämmerung wird aber etwa ab 6.30 Uhr die Beobachtung des Himmelsspektakels in Oberösterreich verhindern.

Mond ist rötlich gefärbt

Auch bei einer totalen Finsternis kann man den Mond noch gut sehen, er ist dabei rötlich gefärbt. Der Volksmund spricht von einem "Blutmond". Diese auffällige Färbung kommt durch das Sonnenlicht zustande, das in der Erdatmosphäre gestreut wird. "Es ist das gleiche Rot wie bei einem Sonnenaufgang oder -untergang", sagt Alexander Pikhard von der Wiener Arbeitsgemeinschaft für Astronomie (WAA).

"Leider nicht optimal" lautet die Wetterprognose der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) für die Beobachtung der totalen Mondfinsternis. Einige dichte Wolkenfelder ziehen durch, im Flachland ist Nebel möglich. Beobachter des Himmelsphänomens sollten sich jedenfalls warm anziehen: Die Meteorologen erwarten Frühtemperaturen zwischen minus 10 und minus 3 Grad Celsius. (hip)

