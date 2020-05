"Töte fünf Lehrer!": Schule in Wels wegen Droh-Video evakuiert

"Töte fünf Lehrer ohne Schaden davonzutragen". Dann, so der Ersteller der Fotos, die im sozialen Netzwerk Instagram veröffentlicht wurden, gebe es einen Pokal. Abgebildet ist der Eingang zum BRG Wallererstraße in Wels- und ein Maschinengewehr.

Doch die Drohungen, die auf dem eigens erstellten Profil, das seit Donnerstagfrüh existiert und den Namen "BRG Wels Game" trägt, gehen noch viel weiter. In einem Video lädt der Protagonist die Waffe nach und marschiert in Richtung Eingangstür. Hinterlegt ist das Video mit Teilen des Songs "Pumped Up Kicks", in denen es heißt: "Ihr lauft besser schneller als meine Kugeln".

Der Ersteller, der sich "AlexBruhMoment" nennt, kündigt die Videos und Fotos als "neues offizielles Spiel des BRG Wels an". Das "Live-Event" soll am 4. Juni stattfinden. "Verpasst es nicht, meine Kugeln werden es sicher nicht tun", steht in der Beschreibung.

Bild: Screenshot OÖN

Polizei durchsucht Gymnasium

Die Videos und Fotos, die offensichtlich einen Amoklauf ankündigen, blieben auch der Polizei nicht verborgen. Das Einsatzkommando Cobra durchsuchte Donnerstagfrüh die gesamte Schule und evakuierte sie kurzfristig. Alle Schüler wurden nach Hause geschickt- nur die Maturanten durften- nach dem die Polizei vorerst Entwarnung geben konnte- bleiben.

"Einige Polizisten sind zum Schutz der Maturanten weiterhin vor Ort", heißt es aus der Pressestelle der Landespolizeidirektion Oberösterreich. Ob es sich um einen überaus schlechten Maturascherz gehandelt hat, oder mit den Videos und Fotos tatsächlich ein Amoklauf angekündigt werden sollte, ist unklar. "Die Ermittlungen zum Verfasser laufen."

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.