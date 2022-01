Ein dramatisches Ende nahm am Samstag der Familienskitag von 32 Wintersportlern aus dem Bezirk Wels-Land im Salzburger "Snowspace". Der 46-jährige Firmeninhaber Reinhard Pregartbauer aus Bachmanning stieß kurz nach Mittag in Wagrain auf der Fahrt zur Mittelstation "Flying Mozart" in voller Fahrt mit einem holländischen Urlaubsgast zusammen. Der Familienvater und erfolgreiche Unternehmer erlitt bei der Kollision so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.