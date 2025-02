Tödlicher Verkehrsunfall in Neukirchen: Autos in Bach geschleudert

Kurz nach 12 Uhr wurden am Freitag fünf Feuerwehren zu einem Bergungseinsatz in Neukirchen an der Enkach alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte fanden sie zwei Autos vor, die offensichtlich durch die Wucht des Aufpralls in einen nahegelegenen Bach geschleudert wurden. Ein Auto hatte dabei zu brennen begonnen.

Dessen Lenker konnte sich wohl noch selbst aus dem brennenden Fahrzeug befreien. Für den anderen kam jede Hilfe zu spät, die Person verstarb noch an der Unfallstelle.

Bildergalerie: Ein Toter nach Verkehrsunfall in Neukirchen an der Enknach (Foto: Daniel Scharinger (Daniel Scharinger)) Bild 1/20 Galerie ansehen

