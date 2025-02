Tödlicher Unfall in Neukirchen an der Enknach: "Durften keine Zeit verlieren"

Die Fahrzeuge landeten übereinander in einem Bachbett.

Ein schreckliches Bild bot sich den Einsatzkräften Freitagmittag gegen halb eins, als sie zu einer Fahrzeugbergung in Neukirchen an der Enknach (Bez. Braunau) ausrückten. Zwei Fahrzeuge waren kollidiert und infolge des Aufpralls in einen Bach gerutscht. Die Fahrzeuge lagen übereinander im Bachbett, das oben liegende hatte bereits zu brennen begonnen. Für die rund 45 Feuerwehrleute war es ein herausfordernder Einsatz.