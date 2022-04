Tödlicher Unfall: Trauer um engagierte Sanitäterin

Ihre Kollegin Brigitte H., selbst engagierte Sanitäterin, hatte in Sankt Georgen bei Obernberg einen schweren Verkehrsunfall. Für die 50-Jährige kam jedoch jede Hilfe zu spät. Sie erlag noch am Unfallort ihren schweren Verletzungen.

Brigitte H. war gegen 6 Uhr in der Früh mit dem Fahrrad auf der Wippenhamer Landstraße in Fahrtrichtung Gurten auf dem Weg zur Arbeit. In der Ortschaft Dietraching dürfte der Lenker eines in die selbe Richtung fahrenden Lkw, ein 59-jähriger Kroate aus Wien, die Radfahrerin am rechten Fahrbahnrand übersehen haben.

H. wurde von der rechten Frontseite des Lkw gerammt. Durch die Wucht des Aufpralls wurde sie in ein angrenzendes Feld geschleudert. Trotz der Bemühungen der Rettungskräfte verstarb H. wenig später.

"Seit Grundausbildung gekannt"

"Ich war heute in Obernberg und habe mit den Kollegen dort gesprochen. Die Situation war natürlich sehr belastend für sie", sagte gestern Christian Dobler-Strehle, der Bezirksgeschäftsleiter des Roten Kreuzes in Ried. "Einige haben die Kollegin schon seit der Grundausbildung gekannt. Sie wurden von unserem Kriseninterventionsteam betreut", sagt er. Der Tod von Brigitte H. hinterlasse eine große Lücke im Roten Kreuz. "Ich wünsche allen Verwandten, Freunden und Kollegen viel Kraft", sagte Dobler-Strehle.

"Die Verstorbene war bestens im Ort verwurzelt, die ganze Familie ist sehr aktiv in der Gemeinde", sagte der Obernberger Bürgermeister Martin Bruckbauer. "Menschen wie sie sind sehr wichtig für den Ort, sie wird unglaublich fehlen."

Der 59-jährige Kroate, der den Sattelzug gelenkt hatte und bei dem Unglück unverletzt blieb, wurde gestern von der Polizei zu den Umständen einvernommen, die zu dem Unfall geführt haben.