Tödlicher Unfall mit Rettungsfahrzeug: "Die psychische Belastung ist stark"

Die Anteilnahme ist groß beim Roten Kreuz im Bezirk Freistadt, nachdem Karin L. aus Linz bei einem schweren Verkehrsunfall in Wartberg ob der Aist (Bezirk ) am Montag ihr Leben verloren hat. Ein Rettungswagen war auf der Königswiesener Straße (B124) auf die Gegenfahrbahn geraten und hatte das Auto der 59-Jährigen im Bereich der Fahrertür erfasst. Die Frau war so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb, wir haben berichtet.

Der 22-jährige Unfalllenker und seine beiden Kollegen, die gerade auf dem Weg zu einem Einsatz waren, blieben beinahe unverletzt. Der junge Fahrer steht aber unter Schock. "Wir haben einen Beruf, bei dem wir anderen helfen wollen, das macht die Situation sehr, sehr schwierig", sagt Gerald Roth, Bezirksrettungskommandant von Freistadt, im Gespräch mit den OÖN. Das Mitgefühl gehöre der Familie von Karin L. Aber auch der junge Sanitäter wird von seinen Kollegen betreut. "Körperlich hat er keine Verletzungen, aber die psychische Belastung ist sehr stark. Noch im Krankenhaus ist er von Kollegen betreut worden, die auf Stressverarbeitung nach belastenden Einsätzen spezialisiert sind", sagt Roth. Allgemein sei die Situation nicht einfach. "Die Einsätze im Schutzanzug, bei denen es ungewiss ist, ob Patienten mit Corona infiziert oder erkrankt sind, sind eine psychische Belastung."

Warum der hauptberufliche Rettungssanitäter auf dem übersichtlichen Straßenstück auf die Gegenfahrbahn geraten war, ist laut Polizei noch unklar. Die Staatsanwaltschaft Linz hat eine Obduktion des Opfers angeordnet und beide Unfallfahrzeuge für eine Überprüfung durch einen Sachverständigen sichergestellt. (mpk)

Auto stieß mit Rettungswagen zusammen: Lenkerin starb Am Montag kam es in Wartberg ob der Aist zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem eine 59-Jährige ums Leben kam.

