Tödlicher Unfall: Innviertler von Hochstand begraben

Ein 38-Jähriger aus dem Bezirk Braunau arbeitete in der Nacht auf Samstag in einer Werkhalle einer Tischlerei im Bezirk Braunau an einem hölzernen Jägerhochstand. Während der Arbeiten stürzte der Hochstand um und begrub ihn unter sich. Dabei erlitt der 38-Jährige tödliche Verletzungen.