Tödlicher Unfall in Rainbach: Verunglückter Landwirt von Bruder gefunden

Der Unfall hatte sich am Sonntag gegen 8.30 Uhr am Bauernhof des 56-Jährigen ereignet. Um seine Hydraulikpresse zu reparieren, beugte sich der Innviertler mit seinem Oberkörper zwischen den Maschinenrahmen und die untere Pressplatte. Als sich die Platte aus ungeklärter Ursache in Bewegung setzte, wurde der Mann eingeklemmt. Sein Bruder, der an diesem Morgen zufällig an der Werkstatt vorbeikam, befreite ihn aus der Maschine. Er leistete Erste Hilfe und alarmierte die Einsatzkräfte. Feuerwehrleute versuchten, den Verunglückten zu reanimieren, leider vergeblich. "Der Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen", teilte die Polizei am Sonntagnachmittag mit.

