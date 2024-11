Tödlicher Unfall in Neuhofen an der Krems: Landwirt (70) fiel in Hackschnitzelheizung

Eine Alarmierung bei der Polizei ging am Abend ein: Ein 70-Jähriger war nicht wie gewohnt von seiner täglichen Arbeit auf einem landwirtschaftlichen Betrieb zurückgekehrt. Seine Ehefrau (64) und Söhne machten sich Sorgen, es könnte etwas passiert sein. Gemeinsam hatten sie zuvor bereits gründlich nach dem Landwirt gesucht, seine Fahrzeuge und das Handy seien zuhause.

Da die Hackschnitzelheizung des Hofes in den Tagen zuvor defekt gewesen war, konzentrierten sich die Einsatzkräfte auf den Bereich um die Heizung. Die Suchenden entdeckten ein Loch in der Nähe der Förderschnecke der Heizung und nahmen an, dass der Mann hineingefallen sein könnte.

Von Hackschnitzeln begraben

Dieser Verdacht bestätigte sich wenig später. Unterstützt von der Feuerwehr, die die Hackschnitzel beiseite schaufelte, fanden die Helfer den 70-Jährigen in einer Tiefe von zwei bis zweieinhalb Metern unter den Holzschnitzeln. Für ihn kam jede Hilfe zu spät.

Er dürfte mit einer Eisenstange probiert haben den Haufen der Hackschnitzel zu lockern, dabei ins Loch gestürzt und von den Hackschnitzeln begraben worden sein.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.