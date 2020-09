Tödlicher Unfall in Linz: Erstes Ergebnis von Kfz-Gutachten

Der 20-Jährige ist, wie berichtet, in der Nacht auf Sonntag am Linzer Froschberg von einem Auto überfahren und getötet worden. Ein 22-Jähriger fand den Toten. Weil er aber zuerst seinen Wagen heimgestellt hatte, ehe er Hilfe holte, wurde er von der Polizei verdächtigt, den am Boden liegenden Mann überrollt zu haben. Deshalb ist sein Auto noch am Wochenende beschlagnahmt worden, erst Mittwochabend hat ein Kfz-Gutachter nach Spuren gesucht. „Der Sachverstände schließt aus, dass das Auto an einem Unfall beteiligt war, es deuten keine Spuren darauf hin. Die Ermittlungen gehen also weiter“, sagt Reinhard Steiner, Sprecher der Staatsanwaltschaft Linz.

Video von der Unfallstelle:

Junger Linzer mit schweren Kopfverletzungen tot auf Straße gefunden LINZ. Ein 20-Jähriger ist in der Nacht auf Sonntag in Linz mit schweren Kopfverletzungen tot auf der Straße gefunden worden.

