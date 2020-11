Tödlicher Unfall auf der A1: Auto krachte gegen Spritpreisanzeige

Die Einsatzkräfte wurden in der Nacht auf Donnerstag zu einem Unfall auf die Westautobahn bei der Raststation Lindach (Bezirk Gmunden) alarmiert. Ein Auto war bei der Raststation gegen die Spritpreisanzeige gekracht. Der Lenker, ein 57-jähriger Pole, dürfte laut Polizei während der Fahrt eingeschlafen sein. Ebenfalls im Fahrzeug befand sich ein bislang noch unbekannter Beifahrer. Die Einsatzkräfte mussten die beiden Insassen aus dem Auto befreien. Für den 57-Jährigen kam jede Hilfe zu spät, er verstarb noch an der Unfallstelle. Die zweite Person musste mit schwersten Verletzungen in das Krankenhaus Vöcklabruck gebracht werden. Die Feuerwehr unterstützte die Aufräumarbeiten an der Unfallstelle.

Erst im Juni 2019 - also vor knapp eineinhalb Jahren - kam es genau der selben Stelle zu einem ähnlichen Unfall, damals erlag der Autolenker nach zwei Tagen im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen.

Die Zufahrt zur Raststation Lindach war in Fahrtrichtung Wien rund zwei Stunden für den Verkehr gesperrt.