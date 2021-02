Tödlicher Unfall: Auto in Wald katapultiert

In Ternberg hat sich am frühen Sonntagabend auf der B115 von Losenstein in Richtung Steyr ein tödlicher Verkehrsunfall ereignet. Ein 40-Jähriger aus dem Bezirk Steyr-Land fuhr mit seinem PKW im Gemeindegebiet von Ternberg (Bezirk Steyr-Land) auf eine Leitschiene auf. Der Wagen wurde hochkatapultiert, touchierte mit mehreren Bäumen und blieb auf der Beifahrerseite liegen. Dabei erlitt der Lenker tödliche Verletzungen.

Der Unfall blieb laut Landespolizeidirektion Oberösterreich vorerst unbemerkt. Entdeckt wurde er wenig später von einem Ehepaar aus Ternberg, es alarmierte die Einsatzkräfte. Der Leichnam musste von den Feuerwehren Ternberg und Losenstein mit hydraulischen Geräten geborgen werden.