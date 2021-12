16-Jähriger starb bei Unfall in Steinerkirchen

Ein 40-jähriger serbischer Staatsbürger fuhr am Dienstagabend mit einem Lkw auf der L537, Sattledter Straße aus Richtung Lambach kommend Richtung Linden, Gemeinde Steinerkirchen an der Traun. Zur gleichen Zeit lenkte ein 18-Jähriger aus dem Bezirk Kirchdorf seinen Pkw auf der L1242, Eberstalzeller Straße aus Richtung Wels kommend Richtung Linden. Am Beifahrersitz befand sich 16-jähriger Freund aus dem Bezirk Kirchdorf.

Im Kreuzungsbereich kam es kurz vor 17 Uhr zu einer Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Der aus Richtung Lambach kommende Lkw prallte mit der Zugmaschine gegen die Beifahrerseite des Pkw. Durch den Aufprall drehte sich der Pkw um 90 Grad und kam ca. 50 Meter von der Unfallstelle auf der Fahrbahn der L537 zum Stillstand. Der 16-jährige Beifahrer wurde durch die Wucht des Anpralls reglos im Fahrzeug eingeklemmt und musste über die Fahrerseite geborgen werden.

Das Notarztteam versuchte noch ihn zu reanimieren, er erlag jedoch noch am Unfallort seinen Verletzungen. Der 18-Jährige wurde mit schweren Verletzungen ins Klinikum Wels gebracht.