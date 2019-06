Tödlicher Traktorunfall auf Skiabfahrt

Samstagmittag war ein 60-Jähriger aus dem Bezirk Gmunden mit seinem Traktor samt Anhänger in Grünau im Almtal auf einer Abfahrt im Skigebiet Kasberg talabwärts unterwegs. Aus bisher unbekannter Ursache kam der Traktor ins Rutschen und kippte nach links zur Seite. Der 60-Jährige wurde aus der Kabine geschleudert. Er war danach noch selber in der Lage telefonisch einen Notruf abzusetzen. Auf einer Höhe von 790 Metern konnte der Verletzte vom gerufenen Rettungshubschrauber lokalisiert und nach der medizinischen Erstversorgung in den MedCampus III in Linz geflogen werden. Dort erlag er seinen schweren Verletzungen.

