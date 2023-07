Tödlicher Motorradunfall im Innviertel

Ein Überholmanöver auf der Oberinnviertler Straße in Neuhofen (Bezirk Ried) hat am Sonntag tödlich geendet. Ein 60-Jähriger war mit seinem Motorrad Richtung Lohnsburg unterwegs, gegen 14.10 Uhr kam es in der Ortschaft Gobrechtsham zu dem Unfall.

Zeugen berichteten gegenüber der Polizei, dass der Motorradfahrer ein Auto und einen Lkw überholt hatte. Als er wieder auf die rechte Fahrspur wechseln wollte, dürfte der Mann die Kontrolle über sein Motorrad verloren haben. Zuerst soll er mit dem Fahrzeug rund 25 Meter über eine Wiese gerollt sein, dann lenkte er wieder Richtung Straße, wo es zur Kollision mit einem Metallzaun kam. Durch den Aufprall überschlug sich das Motorrad", berichtet die Polizei.

Passanten kamen dem Verunglückten zu Hilfe, Einsatzkräfte der Rettung begannen mit der Wiederbelebung. "Sie sind jedoch gescheitert, der Lenker verstarb noch am Unfallort", teilte die Polizei am Sonntagabend mit.

Erst am Samstag war ein Motorradfahrer auf Oberösterreichs Straßen tödlich verunglückt. Der Hausruckviertler wollte in Steinbach am Attersee einen Pkw überholen und übersah dabei, dass dieser links abbiegen wollte.

