Tödlicher Frontalzusammenstoß in Ottensheim, zwei Verletzte

Der Feldkirchner lenkte sein Auto gegen 14.30 Uhr von Ottensheim kommend in Fahrtrichtung Feldkirchen an der Donau. Die 64-jährige Autolenkerin aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung fuhr in die entgegengesetzte Richtung. Auf ihrem Beifahrersitz saß eine 84-Jährige, ebenfalls aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung. Aus noch ungeklärter Ursache kam der Mann von seiner Fahrbahnseite ab und kollidierte frontal mit dem Auto der 64-Jährigen. Beide Fahrzeuge kamen durch den Aufprall am Fahrbahnrand zum Stillstand.

Ersthelfer und Notarzt konnten nicht verhindern, dass der Mann noch an der Unfallstelle starb. Die 64-Jährige wurde unbestimmten Grades verletzt in den Med. Campus III gebracht. Die Mitfahrerin wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades vom C10 ins UKH Linz geflogen.