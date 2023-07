Tödlicher Forstunfall im Bezirk Vöcklabruck

Der 78-Jährige war am Vormittag in einem Waldstück in Zell mit Forstarbeiten beschäftigt. Als der Nachbar gegen 11.30 Uhr dort vorbeifuhr, bemerkte er, dass der Traktor alleine dort laufend stand und schaute nach. Dabei stellte er fest, dass der Landwirt unter einem Wurzelstock eingeklemmt war. Er verständigte umgehend die Einsatzkräfte und leistete Erste Hilfe. Der Verunglückte musste von der Feuerwehr geborgen werden. Der Notarzt konnte tragischerweise nur noch den Tod des Mannes feststellen.

