Tödlicher Forstunfall: 74-Jähriger von Wurzelstock überrollt

LUFTENBERG. Ein 500 Kilogramm schwerer Wurzelstock rollte über einen 74-Jährigen, der gemeinsam mit seinem Sohn (49) im steilen Gelände den Wurzelstock von einem liegenden Baum abgeschnitten hat.

Bild: vowe

Der 49-Jährige aus Luftenberg war am Dienstagnachmittag gemeinsam mit seinem 74-jährigen Vater aus Sankt Georgen an der Gusen auf dem eigenen Anwesen mit Forstarbeiten beschäftigt. Gegen 16 Uhr schnitt der 74-Jährige einen im steilen Waldgelände liegenden Baum auf Höhe des Wurzelstockes ab. Dabei geriet der etwa 500 Kilogramm schwere Wurzelstock in Bewegung und rollte über den Pensionisten.

Der Sohn verständigte sofort die Rettungskräfte. Trotz Reanimationsmaßnahmen durch das Rote Kreuz und den Notarzt des Rettungshubschraubers "Christophorus 10" verstarb der 74-Jährige leider noch an der Unfallstelle.

