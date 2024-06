Tödlicher Fenstersturz in Linz: Anklagen gegen Kindesmutter und ihren Lebensgefährten

Am 2. März 2024 ist es im Linzer Industrieviertel zu einer Tragödie gekommen: Ein fünfjähriger Bub war aus einem Fenster im vierten Stock gefallen und kurz darauf im Spital gestorben - die OÖN haben berichtet. Nun wurden die Kindesmutter und deren Lebensgefährte wegen grobfahrlässiger Tötung angeklagt. Die Staatsanwaltschaft wirft den beiden vor, den Buben zumindest eine Stunde alleine in der Wohnung gelassen zu haben. Er soll ein unversperrtes Fenster in seinem Kinderzimmer selbst