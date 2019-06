Tödlicher Arbeitsunfall im Innviertel

Der Arbeiter aus dem Bezirk Perg war gerade mit Schalungsarbeiten beschäftigt, als es gegen acht Uhr zu dem tragischen Unfall kam. Auf einem Schalungstisch stehend, musste der Mühlviertler Schlaufen entfernen, mit denen ein Kran zuvor den Tisch angehoben hatte.

Wie die Polizei berichtet, ist der Tisch dann plötzlich umgekippt, sodass der Arbeiter rund 3,5 Meter in die Tiefe stürzte. Er wurde dabei von dem Schalungstisch am Kopf getroffen und erlitt so schwere Kopfverletzungen, dass er noch an der Unglücksstelle verstarb.