Tödlicher Alpinunfall bei Hagelgewitter: "Anna war eine Zukunftshoffnung beim Roten Kreuz"

Stets mit einem Lächeln auf den Lippen erschien Anna Marschner seit dem Jahr 2017 in der Rotkreuz-Dienststelle Thomasroith (Bezirk Vöcklabruck). Die engagierte 29-Jährige übernahm immer Verantwortung im Rettungsdienst und kümmerte sich um Kollegen, wenn diese nach einem schwierigen Einsatz zurückkamen. Dienstagabend erreichte die Rotkreuzstelle Thomasroith die traurige Nachricht: Am Feiertag hatte Anna Marschner mit zwei Bekannten (23 und 26 Jahre alt) eine Wanderung in Salzburg