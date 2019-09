Tödliche Schlägerei in Regau: Heute startet Prozess

Wie berichtet, waren in dem Lokal in der Nacht auf den 9. Februar zwei Gruppen von Männern in einen Streit geraten. Hintergrund könnte eine Fehde zwischen zwei Familien gewesen sein. Es kam schließlich zur Massenschlägerei, bei der ein 29-jähriger Mazedonier durch einen Stich getötet und weitere Männer zum Teil schwer verletzt wurden.

Bis zu zwei Jahre Haft

Dem Hauptbeschuldigten, einem 20-jährigen Österreicher mit mazedonischen Wurzeln, drohen bei einer Verurteilung bis zu zwei Jahre Haft. Der 20-Jährige soll dem Opfer den tödlichen Messerstich versetzt haben. Ihm wird von der Staatsanwalt in der Anklageschrift Raufhandel mit Todesfolge zur Last gelegt.

Die anderen acht Männer im Alter von 18 bis 32 Jahren müssen sich wegen schwerer Körperverletzung vor dem Gericht verantworten.