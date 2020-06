Tödliche Kollision mit einem Rettungsauto

Ein 84-jähriger E-Bike-Fahrer aus dem Bezirk Ried ist bei einer Kollision mit einem Rettungsauto ums Leben gekommen. Der Mann aus Lohnsburg erlitt bei dem Zusammenstoß schwere Kopfverletzungen.

Der tödliche Unfall ereignete sich am späten Dienstagnachmittag auf der Oberinnviertler Landesstraße, teilte die Polizei gestern in einer Aussendung mit. Der Pensionist war mit seinem E-Bike unterwegs, beim Einbiegen in die Landesstraße dürfte er den herannahenden Rettungswagen übersehen haben.

Das Einsatzfahrzeug erfasste den Pensionisten. Der 84-Jährige wurde weggeschleudert und blieb mit schweren Kopfverletzungen regungslos auf dem Asphalt liegen. Der Lenker des Rettungswagens leistete sofort Erste Hilfe. Der 84-Jährige wurde nach Ried in das Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern gebracht und behandelt. Dort erlag er aber wenig später seinen schweren Verletzungen.

Der Notfallsanitäter, sein Beifahrer und ein weiterer Kollege befanden sich auf einer Dialysefahrt. Der Patient kam mit dem Schrecken davon. Das Team des Rettungswagens musste psychologisch betreut werden.

