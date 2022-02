Tödliche Giftköder: Polizei warnt alle Hundebesitzer im Großraum Linz

Der Hund einer 22-Jährigen aus dem Bezirk Linz-Land dürfte im beliebten Naherholungsgebiet einen Giftköder gefressen haben, das Tier musste am Freitag eingeschläfert werden. Bereits am Donnerstag erstattete eine Tierärztin Anzeige, nachdem am Dienstag im Wasserwald verdächtige Wurst- und Fleischstückchen sowie Rosinen gefunden und bei ihr zur Untersuchung abgegeben worden waren.

Beim Gift handelt es sich vermutlich um Metaldehyd, eine Art von Schneckenkorn – eine farb- und geschmacklose Substanz, die gegen Nackt- und Ackerschnecken eingesetzt wird. Metaldehyd, in der EU als Pflanzenschutzmittel zugelassen, trocknet kontaminierte Organismen von innen aus und wirkt so als hochpotentes Mittel zur Schädlingsbekämpfung. Als Giftköder ausgelegt, setzt es bei entsprechender Dosierung aber auch Tieren wie Katzen und Hunden zu.

Vom Täter fehlt bisher jede Spur, die Polizeiinspektion Kleinmünchen bittet unter Tel. 059133-4585 um Hinweise. Vorübergehend ist eine ausdrückliche Warnung an alle Tierhalter für das betroffene Gebiet ausgesprochen worden.

Mehrere Vorfälle im Großraum

Im Großraum Linz gab es in der jüngeren Vergangenheit bereits mehrere Vorfälle: Im Zaubertal in Leonding waren im Dezember insgesamt sieben Hauskatzen vermutlich durch ausgelegte Giftköder getötet worden. Anhand der Symptome der vergifteten Tiere sowie der Expertise des behandelnden Tierarztes dürfte die Vergiftung durch frei im Handel erhältliches Mäuse- oder Rattengift ausgelöst worden sein. Im Frühjahr des Vorjahres wurden im Wasserwald und in anderen Linzer Naherholungszonen als Leckerbissen für Hunde getarnte Giftköder gefunden.

Die Polizei achte verstärkt auf Verdächtiges, allerdings könne auch die Exekutive keine Wunder wirken. "Bis zu den Vorfällen von vergangener Woche gab es in den vergangenen Monaten in Linz aber keine Häufungen", sagt der Linzer Stadtpolizeikommandant Karl Pogutter auf OÖN-Anfrage.

App mit Warnmeldungen

"Derartige Vorfälle lösen bei Katzen- und Hundebesitzern stets große Angst aus, dass auch ihre Schützlinge eines Tages einen vergifteten Köder erwischen könnten", so Tierärztin Fulya Safak, die bereits Ende Jänner in den OÖN auf die eigens entwickelte App PetLEO verwies. Die Hauptfunktion der App ist es, Tierbesitzer lokal vor Giftködern, Rattengift, Schneckenkorn oder in Wurst versteckten Rasierklingen zu warnen.

Die Funktionsweise ist einfach: Der User kann ein Gebiet auf der Karte der App angeben und erhält Push-Nachrichten, wenn Gefahr droht. Die Nutzer können selbst Meldungen mit Foto und genauer Ortsangabe eintragen, die Mitarbeiter von PetLEO fügen Giftköder-Meldungen von offiziellen Stellen hinzu. (sedi)