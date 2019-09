Tödliche Gasexplosion: Ursache geklärt

WIEN. Geklärt ist nun die Ursache für die Gasexplosion in einem Wohnhaus im vierten Bezirk in Wien, bei der im Juni zwei Menschen starben und 15 weitere teils schwer verletzt wurden. Laut Polizei beging ein 22-jähriger Hausbewohner Suizid – und riss dabei eine weitere Mieterin in den Tod.

Der 22-Jährige manipulierte laut Polizeibericht ein Gasrohr in seiner Küche, sodass Erdgas in seine Wohnung strömte. Auslöser für die Explosion war vermutlich ein Schaltfunken oder offenes Feuer.

Bei der Detonation starb neben dem 22-Jährigen noch eine 29-jährige Mieterin. Von den 15 Verletzten befindet sich eine nach wie vor im Krankenhaus.

