Tödliche Bissattacke: Wie in Oberösterreich mit auffälligen Hunden verfahren wird

American Staffordshire Terrier gelten in Österreich als potenziell gefährlich eingestufte Hunderasse. In Wien, Niederösterreich und Vorarlberg wird für die Haltung dieser Hunde entweder eine Genehmigung oder eine Hundeführerscheinprüfung benötigt. In allen anderen Bundesländern, darunter auch Oberösterreich, gilt diese Regelung nicht: Dort müssen lediglich alle Hundebesitzer, die einen neuen Hund anmelden, einen so genannten "Allgemeinen Sachkundekursnachweis" vorlegen. Fallen einzelne Hunde aber durch ihre Aggressivität auf, können Behörden in Oberösterreich aber die Verwendung von Beißkorb und Leine in der Öffentlichkeit anordnen.

In der "Oberösterreichischen Hundehalte-Sachkundeverordnung" ist festgehalten, wie und welches Wissen sich ein neuer Hundehalter aneignen muss. Demnach müssen Personen, die seit 1. Juli 2003 einen neuen Hund anmelden und bis dato mit einem anderen bzw. früheren Hund noch keine Ausbildung nachweisen können, den vorgeschriebenen Kurs absolvieren. Dabei handelt es sich um eine "mindestens sechsstündige theoretische Ausbildung", die von einer Tierärztin oder einem Tierarzt sowie einer Hundetrainerin oder einem -trainer abgehalten wird.

Fällt ein Hund durch seine Aggressivität auf und wird diese durch die Gemeinde mit Bescheid festgestellt, werden Hundehalter aufgefordert, mit diesem Tier eine zusätzliche Ausbildung (eine so genannte "Erweiterte Sachkunde") binnen einer maximal sechsmonatigen Frist zu absolvieren. Dieser mindestens zehnstündige Kurs besteht aus einem theoretischen und einem praktischen Teil.

Anders wird in Deutschland mit derartigen Hunderassen verfahren: Hier ist es generell verboten, American Staffordshire Terrier ins Land einzuführen. Die Haltung dieser so genannten Kampfhunde ist in den meisten deutschen Bundesländern nur mit Genehmigung von Behörden erlaubt. Nicht aber in Brandenburg und Bremen, wo diese Rasse gar nicht gehalten werden darf.

