Tödliche Alkounfälle: Was die Statistik verschweigt

LINZ. Laut Statistik starben 28 Menschen 2018 bei Unfällen, bei denen Alkohol im Spiel war – in Wahrheit dürften es deutlich mehr sein.

Überall im Land finden derzeit Faschingsfeste, Bälle und Umzüge statt, und wo gefeiert wird, da wird üblicherweise auch mehr Alkohol getrunken als sonst im Alltag. Damit steigt das Risiko, dass sich der eine oder andere auch dann noch hinters Steuer setzt, wenn er bereits ein oder zwei Gläser zu viel getrunken hat.

Oft mit schlimmen Folgen: Im Vorjahr verloren 28 Personen bei Verkehrsunfällen, bei denen Alkohol im Spiel war, ihr Leben. Das gab das Innenministerium zu Jahresbeginn bekannt. Der ÖAMTC bezeichnete diese Zahl als "besorgniserregend" und appellierte gerade jetzt, zum Höhepunkt der närrischen Zeit, an die Eigenverantwortung der Lenker: "Man kann gar nicht oft genug betonen, dass Alkohol im Straßenverkehr lebensgefährlich ist", sagt Verkehrspsychologin Marion Seidenberger.

Tatsächlich dürfte die Zahl der tödlichen Alkounfälle höher sein als jene, die in der Statistik aufscheint, sagt der Linzer Verkehrspsychologe Peter Jonas vom Institut "Gute Fahrt": "Man schätzt, dass bei 20 bis 25 Prozent der tödlichen Autounfälle Alkohol im Spiel ist."

Viele Alleinunfälle

Doch warum ist in der Statistik ein geringerer Anteil erfasst? "Das liegt daran, dass bei etwa 45 Prozent der tödlichen Unfälle der Lenker alleine im Auto gesessen ist", erklärt Jonas. "Und selbst wenn Mitfahrer dabei sind, sitzt der Lenker auf dem gefährdetsten Platz. Die Wahrscheinlichkeit, dass er als Einziger überlebt, ist gering."

Bei Verstorbenen werde aber nur in seltenen Fällen ein Alkotest durchgeführt. "Das heißt, dass bei wahrscheinlich 75 Prozent der tödlich verunglückten Lenker nicht gemessen wird. Diese gehen dann als nüchtern in die Statistik ein." Ein Umstand, den Jonas entschieden kritisiert: "Tot sollte nicht mit nüchtern gleichgesetzt werden. Das verzerrt die Statistik." Eine positive Entwicklung lässt sich aber beobachten: Im langjährigen Vergleich ist die Zahl der – von der Statistik erfassten – Verkehrstoten deutlich gesunken: Im Jahr 1998 kamen 82 Personen unter Alkoholeinfluss ums Leben, beinahe dreimal so viele wie im Vorjahr.

Hohe Kontrolldichte

"Der Trend geht in die Richtung, dass immer weniger Menschen betrunken fahren", bestätigt Jonas. Als wirksamstes Mittel erachtet der Verkehrspsychologe eine hohe Kontrolldichte: "Je höher die Wahrscheinlichkeit, erwischt zu werden, desto weniger Lenker setzen sich betrunken ans Steuer."

3 Fragen an Walter Eichinger

Richter des Landesgerichts Linz

Eichinger hat das Projekt „Close to“ mitentwickelt. Bei diesem erhalten Alkolenker, die einen schweren Unfall verursacht haben, eine nachträgliche Strafmilderung, wenn sie Fahrschüler über die Gefahren von Alkohol am Steuer aufklären.

Haben hohe Strafen eine abschreckende Wirkung auf potenzielle Alkolenker?

Ich denke, die abschreckende Wirkung gibt es nur in sehr marginalen Bereichen. Denn jemand, der betrunken fährt, denkt in der Regel nicht an die konkrete Strafdrohung, sondern daran, wie er auf kürzestem Weg ohne Polizeikontrolle heimkommt.

Was passiert beim Projekt „Close to“?

Wir wollen die Täter, die zwischen 15 und 29 Jahre alt sind, aktiv zur Präventionsarbeit heranziehen, indem die Unfalllenker in die Fahrschulen gehen und dort über die Folgen erzählen: über das Gerichtsverfahren, die Schadenersatzzahlungen, den Führerscheinentzug. Hier wird im hohen Ausmaß Bewusstseinsbildung betrieben.

Und davon profitieren beide Seiten?

Ja. Der Täter lernt etwas fürs Leben. Für die jungen Fahrschüler ist es wiederum sehr beeindruckend, wenn sie hören, wie er nach einem Fest nachhause fahren wollte und eine Laterne im Weg war. Und wie es dann zu einem Unfall kam, bei dem der beste Freund als Beifahrer schwer verletzt worden ist.

