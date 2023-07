Todesopfer bei Frontalkollision in Niederneukirchen

Ein tödlicher Verkehrsunfall hat sich am Freitag gegen 5.45 Uhr nahe der Avia-Tankstelle in Niederneukirchen (Bezirk Linz-Land) ereignet. Auf der L564 war es zu einer Frontalkollision gekommen. "Der Pkw-Lenker ist noch an der Unfallstelle verstorben", bestätigte eine Sprecherin der Landespolizeidirektion gegenüber nachrichten.at. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten den Verunglückten mit einem hydraulischen Gerät aus dem Unfallwrack befreien, heißt es in einer ersten Information.

Die örtliche Feuerwehr stand gegen 8.30 Uhr noch im Einsatz, die Fahrbahn wurde wegen der Aufräumarbeiten für den gesamten Verkehr gesperrt. Nähere Details zu den beteiligten Personen und zum Unfallhergang waren vorerst nicht bekannt. Der Artikel wird aktualisiert, sobald weitere Informationen vorliegen.

