Es wurde eine Obduktion angeordnet, um der Todesursache auf den Grund zu gehen.

Diese habe ergeben, "dass es keinen Zusammenhang zu der erfolgten Impfung gibt", wie der Krisenstab des Landes die OÖN gestern am Nachmittag informierte. Diese Einschätzung werde auch der AGES mitgeteilt, hieß es. Der 58-Jährige sei im Zusammenhang mit seinen Vorerkrankungen gestorben. Wie berichtet, war der Mann am vergangenen Freitag in seiner Wohnung tot aufgefunden worden. Aus der Umgebung hieß es, der 58-Jährige habe schon seit längerem gesundheitliche Probleme gehabt.

